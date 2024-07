UniB espande le alleanze in Europa Africa e Asia

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Settimana straordinaria per l’internazionalizzazione dig: tre progetti sono stati approvati e finanziati, ampliando la possibilità di collaborazione per scambi e ricerche inL’alleanza BAUHAUS4EU, di cuig è membro, che ha per capofila l’omonima università di Weimar ed è composta da 10 università di 9 diverse nazioni (Germania, Francia, Portogallo, Polonia, Bulgaria, Grecia, Svezia, Albania, Italia) ha ottenuto un finanziamento di 14 milioni e 400 mila euro per i prossimi quattro anni. L’ambiziosa iniziativa dell’UE garantirà a studenti e ricercatori dig la possibilità di scambi e collaborazioni, mobilità fisiche e virtuali, moduli didattici sviluppati con partner territoriali, Joint degrees ed European degrees.