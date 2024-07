Una trappola mortale La disperazione dei vicini | Ho sentito Lello gridare aiuto poi è stato inghiottito dal fumo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Houn odore acre die sono uscito. Poi hodelle grida disperate. “Aiutatemi, per favore. Devo salvare mia mamma“. Ho urlato “arrivo“ e sono corso su per le scale". Le parole di un vicino di casa di Raffaele Esposito raccontano il dramma che si è consumato ieri mattina nella casa di corte al civico 59 di corso Roma a Cesano Maderno. Raffaele ““ Esposito, 52 anni, stava cercando di mettere in salvo la madre 82enne, Maria Verdolino, costretta su una sedia a rotelle. Una disperata fuga dall’appartamento in cui vivevano in affitto che stava andando a fuoco. Forse per un corto circuito, ma saranno le indagini dei vigili del fuoco a chiarire da dove è partito l’incendio. "Non ero ancora arrivato al primo piano, ero sulla scala, quando ho visto la porta di casa sua aprirsi – continua il vicino –.