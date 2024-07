UFFICIALE – Primo acquisto dell’era Conte | arriva l’annuncio di De Laurentiis!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si sblocca il calciomercato del Napoli, il presidente Aurelio Deha appena annunciato il. Il Napoli è ufficialmente entrato nella New Era. Il presidente Aurelio De, dopo la scorsa deludente annata, ha voluto radicalmente cambiare rotta, affidando la squadra partenopea al miglior allenatore libero in circolazione: Antonio, Leonardo Spinazzola è un nuovo calciatore del Napoli Il tecnico si è legato agli azzurri fino al 2027, ma subito ha portato il suo carattere deciso in società. Sia nell’approccio carismatico, ma anche per le scelte di calciomercato. Infatti, proprio su una sua intuizione, il Napoli ha chiuso ildella stagione. Poco fa, infatti, il presidente Deha ufficializzato l’arrivo di Leonardo Spinazzola al Napoli, attraverso il suo consueto messaggio su X.