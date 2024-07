Tagli ai comuni Fioretti PD | Il Governo sta tirando fuori il suo vero volto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come volevasi dimostrare: la scure delMeloni si abbatte sui. Al netto delle smentite, delle fanfare di Giorgetti che racconta le solite favole, la realtà è che il Partito Democratico aveva messo in guardia suidi risorse in arrivo, edi risorse ci sono stati per gli enti locali. – così Floriana, componente Direzione Nazionale PD Ben 250 milioni didi risorse per quegli enti che, superando carenze di personale e altri gap, sono riusciti a investire al meglio i fondi del PNRR. Il danno oltre la beffa dunque, visto che tanti enti che erano riusciti ad avviare i progetti già hanno dovuto fare i conti con problemi come l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, ora si troveranno con cantieri avviati e risorseate che impediranno di completare i progetti.