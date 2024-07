Spoiler Temptation Island terza puntata | Alessia viola regolamento? Vittoria disperata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Grande fermento per ladiprevista per giovedì 11 luglio. Con questa messa in onda siamo a metà dell’opera dato che le puntate complessive previste sono 6. Per tale motivo non si escludono colpi di scena e momenti decisamente concitati che riguarderanno soprattutto alcune coppie. Ecco, dunque, quello che ci aspetta.va da Lino nelladi? Le anticipazioni delladiprevista per giovedì 11 luglio rivelano che al centro dell’attenzione tornerà ad esserci la coppia formata dae Lino. La donna ha già chiesto due falò di confronto, entrambi rifiutati dal suo fidanzato. Nella prossima, però, la protagonista sembrerà determinata ad incontrare il suo compagno in quanto davvero satura del suo comportamento irrispettoso nei suoi riguardi.