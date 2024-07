Sinner risuona l’allarme Olimpiadi | deve fare una scelta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo la sconfitta, con problemi fisici a Wimbledon, per Jannikin vista delleunadifficile Una sconfitta che fa male. Janniksi è dovuto arrendere ai quarti di finale di Wimbledon contro Medvedev. Io russo ha potuto sfruttare anche i problemi fisici del numero 1 al mondo, costretto nel terzo set a chiedere l’intervento del medico per un malore che lo ha accompagnato anche alla vigilia. Lo ha spiegato lo stesso: una notte difficile, con problemi che si sono acuiti durante il match. Giramenti di testa che hanno spinto il dottore a chiedere al tennista di abbandonare il terreno di gioco: “Così non puoi giocare” la frase che ha convinto Jannik a rientrare momentaneamente negli spogliatoi, prima di riprendere il match.