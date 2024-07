Seconda Categoria Villa Strada dopo Fatih e Bove arrivano Elia Priori e Samuele Aloisi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’esterno in prestito dal Cupramontana (2004) e l’ex Montemilone Pollenza (2002, attaccante) si aggiungono al difensore e all’ex Aurora Jesidi CINGOLI, 10 luglio 2024 – Prende forma il mercato in entrata delgli arrivi dell’esternoe del difensoreche abbiamo annunciato nei giorni scorsi, la società gialloblù annuncia gli arrivi dell’esterno d’attacco(in prestito) e della punta, classe 2004, viene dalla Juniores del Cupramontana e arriva in prestito dai rossoblù. Può giocare sia come esterno d’attacco che come terzino., invece, classe 2002, è nato a Macerata ed è cresciuto nel settore giovanile del Montemilone Pollenza. L’attaccante è stato tesserato livello seniores con gli Amatori Appignano nel 2022-2023, per poi interrompere l’attività agonistica a causa di un infortunio sul lavoro nel corso della preparazione pre-campionato.