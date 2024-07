Saldi inizio promettente | si va alla caccia dello sconto la spesa media a persona

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Confesercenti lancia i numeri per i, si va, laL’estate 2024 si apre con il tradizionale appuntamento deiestivi, un evento che continua a riscuotere un grande interesse tra i consumatori italiani. Secondo le ultime rilevazioni effettuate da Ipsos per Fismo, l’associazione dei negozi di moda aderenti a Confesercenti, si prevede che circa 9 milioni di persone parteciperannoallodurante il primo weekend di vendite.per gli italiani – notizie.comNonostante le incertezze legate al clima di questoestate, con alternanze di caldo e freddo e piogge sparse in molte località italiane, i negozianti si attendono vendite in linea con quelle dell’anno precedente.