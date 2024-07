Rula Jebreal tra paradossi e delirio l’ultima sparata contro Meloni | L’Italia come l’Iraq e l’Iran

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ormai è un disco rotto, che puntualmente s’incanta sulle note di attacchi scomposti indirizzati a governo e premier, che arrivano dal coro di sinistra, e che i soliti aedi sparsi nei salotti tv, dove sono abituali ospiti di riguardo, non fanno altro che rilanciare a ogni occasione utile. Tra loro, in prima fila,. Ancora Stavolta però la giornalista militante, opinionista schierata “” di professione, la spara più grossa del solito. E deviando dal dibattito sul tema del giorno – le elezioni in Francia – sposta il focus sulla libertà di stampa in Italia, a sua detta a rischio.è presto detto: tornando a bomba sulle polemiche orchestrate dalla sinistra su RaiNews con le accuse farlocche di non aver dato conto a dovere delle elezioni d’oltralpe, la giornalista tuona (sotto gli occhi consenzienti e lo sguardo fiero di Massimo Giannini): «Ormai, dopo quello che abbiamo visto, mi sento in Iraq, in Iran.