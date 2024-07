Moonlight Fest on tour Quattro serate con autori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Presentata l’edizione 2024 di Moonlighival che diventa quest’anno “On”. La rassegna organizzata da Confesercenti, Feltrinelli col patrocinio di Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Provincia, fa tappa nei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni. Appuntamento dal 16 al 19 luglio pergiorni in compagnia deglie dei loro libri. A settembre invece il secondo ciclo in piazza Grande ad Arezzo. La terza edizione di “ival on” porta in provincia Federica Frezza, Martina Peloponesi, Bernardo Zannoni, Roberto Napoletano, Rick Dufer L’edizione del 2024 infatti raddoppia per poi tornare a settembre in piazza Grande con leconclusive già programmate da giovedì 12 a sabato 14 settembre.