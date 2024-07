Lirio Abbate contro la riforma della giustizia | Tutti gli errori L’intervista a Ombre Festival

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Questo ministro è tornato a parlarenei giorni scorsi in una masseria in Puglia, dopo le ore 17, ma qualcuno si era dimenticato di togliere il vino da quel posto”. Non ha usato mezzi termini, il giornalista-scrittore invitato lo scorso martedì a Viterbo per presentare il suo ultimo libro “Demoni” (Rizzoli), 254 pagine di ricostruzione – allo stato attuale – sulla penetrazione e sulllo delle mafie italiane e straniere sulla capitale d’Italia. La prima presentazione del libro a, uscito il 9 luglio, ha coinciso con l’annuncio di nuovi arresti per l’inchiesta sul fronte del riciclaggio dei capitali delle organizzazioni criminali attive su Roma e dintorni, con i fermi dei figli di Enrico Nicoletti (già cassierebandaMagliana) e di Michele Senese, ritenuto il primo riferimento per chiunque si muova tra le attività illegali che si spalmano sulla città eterna.