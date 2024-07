Il Pd a confronto dopo la sconfitta | Opposizione vigile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino si è riunita per un’approfondita analisi dei risultati elettorali legati alla tornata dell’8 e 9 giugno scorsi con le Europee e le amministrative che hanno coinvolto oltre quaranta amministrazioni comunali e al turno di ballottaggio che ha interessato i Comuni di Avellino e di Montoro. Nel corso della riunione si è svolto un dibattito molto intenso caratterizzato da grande partecipazione. “Le elezioni europee – si legge nella nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico – all’interno di un contesto complessivamente positivo per il Pd, fanno registrare con specifico riferimento al territorio irpino un risultato straordinario. In Campania, infatti, la provincia di Avellino è l’unica in cui il Pd è il primo partito in assoluto, superando il 23% dei consensi espressi e staccando di circa quattro punto il secondo partito rappresentato da Fratelli d’Italia.