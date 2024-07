Gue Oliveira chi è l’hair stylist brasiliana che fa cambi di look pazzeschi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il mondo dei social la conosce per gli incredibilia cui sottopone i suoi clienti, ma Gueè molto più che una semplice hair: dal Brasile, l’influencer ha conquistato milioni di follower grazie non solo al suo stile inconfondibile, ma anche in virtù della sua grande sensibilità. Curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei? Vi sveliamo chi è Gue Oliveria e perché è così famosa. Chi è Guepiù famosa del web Hair, content creator e star dei social, Gueè un personaggio molto amato dal popolo del web. Il suo account Instagram conta oltre 9 milioni di followers, mentre su Tik Tok ne ha raggiunti 3,5 grazie agli incredibilidia cui sottopone i suoi clienti. Le trasformazioni sono documentate con brevi video in cui Gue ascolta attentamente le richieste delle persone arrivate nel suo salone di Rio de Janeiro, e con estrema precisione si assicura di trovare un hairstyle che ne valorizzi al massimo lo stile e i lineamenti.