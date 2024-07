Giffoni Film Festival 2024 | il programma della 54 esima edizione che abbiamo scelto di sposare come Media Partner

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È ufficialmente partito oggi il conto alla rovescia54edizione del, indal 19 al 28 luglio con protagonisti 5000 giurati da 33 Paesi del mondo.hadi iniziare il suo racconto da un luogo che è casa, radici, visione del futuro: la MultiValley, un’idea diventata realtà grazie alla dedizione e alla passione di chi ha creduto in un sogno trasformandolo in realtà. La Regione Campania è il principaledi, il progetto ha ricevuto il riconoscimento dell’Alto Patronato del PresidenteRepubblica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio ildi54.: presentato il54edizione Alla presentazione del54edizione delerano presenti l’ideatore e fondatore delClaudio Gubitosi che afferma: “È stato un anno difficile, per i motivi che tutti conoscono, manon si è mai fermato, né ha mai pensato di privare la sua community e il suo territorio di un appuntamento che non è un semplicedel cinema, ma un vero e proprio hub culturale in grado di mettere in circolo e in dialogo idee, energie, innovazione e, al tempo stesso, di incentivare il confronto.