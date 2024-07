Ennesima lite per soldi | genitori denunciano il figlio e lui prende a calci l’auto dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Stanchi di vivere nel terrore per le continue liti con ilche chiedeva, ihanno chiesto l’intervento deidella Stazione di Labico, unitamente a quelli dell’Aliquota Radiomobile di Colleferro. E questi ultimi sono accorsi e hanno proceduto all’arresto di un 24enne del luogo, già noto, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere, nei confronti deie del fratello convivente.intervengono per maltrattamenti in famiglia da parte di un 24enne – ilcorrieredellacitta.comNello specifico, i militari di Colleferro e Labico sono intervenuti su richiesta del padre che, stanco delle continue liti e richieste di denaro da parte del, ha segnalato al 112 di temere per la propria incolumità e per quella dei propri familiari poiché ilera in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e stupefacenti.