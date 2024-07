Emis Killa festeggia 15 anni di carriera | gli ospiti del concerto a Milano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un anno davvero esplosivo per, che oltre a godersi il successo della sua ultima hit estiva insieme a Fedez, celebra unversario davvero importante: 15di. Perre, il rapper ha deciso di organizzare un evento che permetterà ai fan di poter ascoltare la sua musica, quella di alcuni suoi amici e colleghi e immergersi nella cultura rap.15di15diche arrivano in un periodo davvero pieno di soddisfazione per. Il rapper, impegnatissimo tra paternità e promozione della sua hit insieme a Fedez, è pronto a celebrare il suo traguardo professionale con uno show dedicato alla sua musica e all’affetto dei suoi fan. Il 2 settembre 2024 a FieraLive, infatti, prenderà vita EM15, unche ripercorrerà la suae che ospiterà una serie dimolto legati al rapper.