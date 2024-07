Come sostenere la prova mare con eleganza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il beach style oltre lo stile da spiaggia. Ovvero non chiamatela moda. Certo questo è il momento dell’anno in cui la caccia ai costumi da bagno è ufficialmente aperta, ma sono sempre più numerose le donne che si allontanano dalle classiche collezioni beachwear e allargano i propri orizzonti di stile verso altri lidi. In primis le passerelle dove tra capi workwear, abiti da sera e vestiti leggeri fanno capolino anche bikini balconcino Estate 2024. Costumi da bagno: 5 tendenze a cui ispirarsi X Perfetta per essere indossata in spiaggia, ma non solo, la bralette del costume diventa il pezzo furbo che reinventa gli outfit estivi con un tocco sexy.