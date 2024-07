Come abbinare costume e accessori in spiaggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Unda bagno alla moda è già un buon punto di partenza per poter avere un look unico e particolare in, se lo si desidera. Ma a fare la differenza, anche sotto il solleone, sono soprattutto gli, che danno modo di essere chic e di tendenza, purché siano scelti nel modo giusto. Regole di base Ci sono alcune indicazioni preliminari di cui tenere conto. Meglio evitare di indossare gioielli di valore indato che potrebbero rovinarsi con acqua salata, creme e sabbia. Conviene optare per bijoux colorati e metallici, etno-chic e impreziositi da pietre, nappine, pon pon. Se si è ai primi giorni di vacanza e se non si è ancora abbronzate, sarebbe opportuno non mettereo comunque lasciare stare quelli più vistosi e appariscenti in attesa di avere la pelle un po’ più dorata.