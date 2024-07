Borsa | l' Europa scommette sulla Fed Milano svetta con Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le Borse europee consolidano i timidi rialzi di avvio seduta mentre a Wall Street i future si muovono in territorio positivo con gli investitori che continuano are su due tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno anche dopo le parole caute del suo presidente, Jerome Powell.(+0,8%) davanti a Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,4%) con Tim (+4%) in testa ai rialzi dopo il rialzo del rating da parte di S&P Global. Sul listino di Piazza Affari si mettono in luce Saipem (+2,7%), Prysmian (+2,1%) e Leonardo (+1,9%) seguite da Iveco (+1,6%), Poste (+1,3%), Azimut (+1,3%) e Mps (+1,3%). Prevale l'ottimismo anche sul mercato obbligazionario europeo, con il rendimento del Btp che scende di sei punti base, al 3,87%, e lo spread con il Bund che flette di due punti base a quota 134.