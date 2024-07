Bisogna preoccuparsi per la sconfitta di Sinner?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nella Vita Karoli di Eginardo, biografo di Carlo Magno e suo coevo, si racconta che il Re dei Franchi non fu molto contento di essere incoronato Imperatore a Roma da Leone III. Per Carlo il papato si arrogava così il diritto di poter legittimare l’Imperatore, pur essendo chiaramente meno potente. Una corona che, per quanto lo consacra come Imperatore dei Romani e lo spedisce nella Storia, sembra pesargli molto più del dovuto. Forse anche la corona di numero uno del mondo ha preso un peso particolare sulla testa di Jannik, battuto a sorpresa nei quarti di Wimbledon da uno splendido Daniil Medvedev. Al Roland Garrossi è ritrovato a metà partita con Dimitrov con il numero uno del mondo assicurato. Quella corona era sembrata luccicante nei primi tre set contro Carlos Alcaraz, e poi di nuovo pesantissima nei due set finali che hanno decretato, di fatto, il terzo Slam del suo rivale più prossimo.