Wimbledon 2024 Daniil Medvedev in semifinale | l’incredibile record del russo contro i numeri 1

(Di martedì 9 luglio 2024)ha battuto Jannik Sinner nei quarti di finale di, tornando quindi insull’erba londinese. Il giocatoreha quindi avuto la meglio sul numero uno del ranking mondiale, vendicando anche le ultime sconfitte negli scontri diretti e in primis la finale dell’Australian Open di quest’anno. A stupire è però un particolare dato statistico, che analizza i risultati dii giocatori che occupano le prime cinque posizioni nel ranking ATP. Nel complesso infatti il giocatoreha disputato 47 partite in carrierai primi cinque del mondo, per un bilancio di 16 vittorie e 31 sconfitte. La cosa che ha delè rappresentata dal fatto che questo bilancio diventa positivo se si considera solo le partite1:infatti ha vinto 7 volteil primo giocatore del ranking, perdendo solo in 5 occasioni.