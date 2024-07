Willem Dafoe | Ho imparato l’italiano con le canzoni di Battiato Sono vegetariano ma non mi piace parlarne

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) L’attoreè stato appena nominato direttore artistico del settore Teatro della Biennale di Venezia. In un’intervista con il Corriere della Sera oggi parla del suo rapporto con l’Italia. A partire dall’amicizia con Franco. Che è nata «molti anni fa. Me lo presentò mia moglie. Eravamo legati, mi era molto caro. Era una persona particolarmente gentile e generosa, e mi sosteneva: ogni volta che avevo uno spettacolo teatrale, veniva alla prima. Veniva e ripartiva. Hocon le sue». Ma non vuole parlare di Donald Trump: «Oh mio Dio! La stampa ne parla già troppo». Mentre è un sostenitore di Joe Biden: «Penso che vederlo fare fatica ci renda coscienti della situazione. I numeri e le statistiche parlano da soli, e ci dicono che Biden è stato un ottimo presidente.