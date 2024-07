Usa a Los Angeles l’approdo della Vespucci alla presenza dell’ambasciatore Zappia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela, sarà a Lospernave scuola “Amerigo” e l’inaugurazione del Villaggio Italia, domani 3 luglio. “negli Stati Unitinave più bella del mondo, come la definisce la Marina Americana, e di tutta l’Italia che porta con sé, è per noi motivo di orgoglio e si inserisce perfettamente nell’azione di diplomaziacrescitaFarnesina che portiamo avanti negli Stati Uniti insieme a tutti gli attori del Sistema Italia”, ha detto l’amb.. “Siamo felici che la nave scuola Amerigoe il Villaggio Italia abbiano scelto Los, centro di gravità di una delle aree più dinamiche degli Stati Uniti e del mondo; una terra in cui spiccano, anche grazie al contributo di tanti talenti italiani, creatività, intraprendenza, cultura, innovazione, gli stessi punti di forza del made in Italy che qui promuoviamo.