Tu si que vales Giulia De Lellis non ci sarà | la scelta di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 luglio 2024) Al via le registrazioni della nuova edizione di Tu si que, una vera e propria certezza per Mediaset considerati gli ottimi ascolti degli ultimi anni. Contrariamente a quanto trapelato nei mesi scorsi non ciDe: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi apprezzata influencer, nonla nuova conduttrice del varietà del sabato sera.De, che produce il format con la sua casa di produzione Fascino, ha fatto unaben precisa in merito al cast della trasmissione. Tu si que2024, conduttori e giudici: fuoriDe(e Belen) Il 9 luglio sono iniziate a Roma le riprese della nuova puntata di Tu si que, che andranno in onda su Canale 5 a settembre. Come riporta SuperGuida Tv, non ci saranno cambiamenti importanti né alla conduzione né in giuria.