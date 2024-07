Shrek 5 è ufficiale | ecco quando vedremo al cinema il prossimo capitolo della saga

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 luglio 2024) Dreamworks, attraverso un post sui propri canali social, ha annunciato l’uscita di5 per il 1° luglio 2026, con i ritorni di Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz nei tre ruoli principali dell’orco verde, del fido Ciuchino e di Fiona, rispettivamente.5, diretto da Walt Dohrn, arriva 16 anni dopo il quarto film, intitolatoe vissero felici e contenti, e a ben venticinque dal capostipite, vincitore del primo Oscar per il Miglior film d’animazione mai assegnato nella storia Not too Far, Far Away @5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024 Eddie Murphy, che nella versione statunitense dei film doppia Ciuchino, aveva preannunciato di recente di essere al lavoro su un nuovo, durante un’intervista a Collider, nella quale ha anche annunciato la realizzazione di uno spinoff sul suo personaggio, film sul quale al momento non si hanno dettagli Abbiamo iniziato a incidere 4-5 mesi fa, io ho già terminaato il primo atto, non manca molto, finiremo presto Una scena di, uscito nel 2001, incassò quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo, dando il là a un’amatissima, che racconta le avventure di un simpatico orco, accompagnato dal suo asinello, nel tentativo di salvare la principessa Fiona (Diaz); nel sequel, datato 2004, in cuiconosce i genitori di Fiona, seguito a sua volta da un terzo film del 2007, che vede il protagonista alla ricerca di un possibile erede al trono.