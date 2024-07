Paolini-Navarro oggi in tv Wimbledon 2024 | orario canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Jasminecontro Emma. La doppia occasione di una vita, l’apice (o forse no) di una carriera contro l’inizio di un’altra, un bilancio negativo di precedenti e il ruolo di teste di serie che solo a loro due rimane nella parte bassa del tabellone. Inutile nascondersi: due giocatrici, la toscana e la statunitense, che sanno quanto si sia liberato il tabellone. Ed entrambe sono riuscite anche a metterci del merito proprio, soprattuttoche si è liberata di Coco Gauff con brillantezza. Aresta la vittoria su Madison Keys, un match tra i più belli dell’edizione rovinato dal ritiro dell’avversaria. E per l’azzurra, per la seconda volta, si aprono le porte del Centre Court. Ci era già stata contro Petra Kvitova l’anno scorso (a proposito, è appena diventata mamma), ma stavolta è più importante.