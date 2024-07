Osimhen e la confessione agli amici | Sarebbe bello restare c’è un grande allenatore…

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVictorè stato tra i primi a giungere a Castel Volturno per il primo giorno di raduno del Napoli. Inizia l’era Conte a Napoli con la squadra azzurra che si è radunata questa mattina per partire poi giovedì verso il ritiro di Dimaro, in Trentino. Secondo quanto riportato da Sky Sport,avrebbe confidato ad alcunila sua volontà di rimanere a Napoli, affermando: “, c’è unallenatore ed un nuovo progetto per ripartire”. Queste parole rivelano l’entusiasmo del giocatore per il nuovo ciclo che il Napoli si appresta ad affrontare, guidato dall’allenatore Antonio Conte. L’arrivo di Conte sulla panchina del Napoli ha portato una ventata di ottimismo tra i tifosi e i giocatori.