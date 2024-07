Niente Zirkzee ma il bomber serve In difesa si punta a Emerson Royal

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) "Non abbiamo fretta, i giocatori nuovi arriveranno": firmato, Zlatan Ibrahimovic. Nel giorno dell’inizio ufficiale della stagione rossonera, il senior advisor di RedBird detta le linee guida: "Siamo ambiziosi, carichi, con le idee chiare. Dobbiamo anche creare spazio in rosa, vogliamo avere 23 giocatori, tutti motivati e all’interno del progetto. Fare mercato non significa solo portare, portare, portare". L’elefante nella stanza, comunque, è il centravanti. Dopo la partenza di Giroud,doveva essere il predestinato: andrà al Manchester United. Così, rotta su Morata: "Mister X, non faccio nomi". Ibra, però, avrebbe telefonato all’attaccante, nei giorni scorsi, per avvicinarlo al progetto Milan. L’ex Juventus, di recente, ha rifiutato una ricca proposta dell’Al-Qasdiah e ha una clausola rescissoria di (soli) 13 milioni.