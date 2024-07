Musetti-Fritz in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Lorenzose la vedrà contro Taylornei quarti di finale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Non vuole smettere di sognare il tennista azzurro, che ha superato in quattro set Mpetshi Perricard e si è regalato i primi quarti Slam in carriera. Sta vivendo un mese fantastico, che dopo il buon Roland Garros in cui ha impensierito Djokovic ha brillato sull’erba, raggiungendo la semifinale a Stoccarda e la finale al Queen’s. Notevole anche il cammino sui prati di, dove a separarlo da una storica semifinale c’è lo statunitense, protagonista di una vittoria sensazionale in rimonta contro Zverev.è sotto 2-1 nei precedenti con, ma ha vinto il più recente, quest’anno sulla terra rossa di Montecarlo.