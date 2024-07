LIVE Spagna-Francia 2-1 Europei calcio 2024 in DIRETTA | Yamal e Dani Olmo la ribaltano con due perle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Percussione di Nico Williams che poi serve Morata, il quale prova a continuare l’azione di sfondamento. I due spagnoli non trovano mai lo spazio per il tiro, e alla fine se la cava la difesa francese. 30? Partita stappata e meravigliosa, ripartenza di Mbappé chiuso però senza fallo dal raddoppio di Rodri. 29? Dembelé semina il panico tra Nico Williams e Cucurella, cross basso respinto, poi fallo di Morata in ripartenza e punizione per i Galletti dalla trequarti. 28? Partita già epica, in cui non c’è un momento di pausa. Adesso è lachiamata a reagire al doppio gancio subito. 27? Uno-due micidiale dellache in un nanosecondo ribalta tutto. Cross di Navas respinto, controlla(sempre più l’uomo dell’Europeo dopo il gol e l’assist ai quarti) che si libera di un uomo, tira e supera Unai Simon, pallanell’angolino basso e deviata da Koundé.