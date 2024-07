LIVE Spagna-Francia 2-1 Europei calcio 2024 in DIRETTA | si chiude il primo tempo Yamal e Dani Olmo segnano la rimonta iberica

Leggi tutta la notizia su oasport

21.49 A tra poco per il secondo! 21.48 Squadre a riposo dopo quarantacinque minuti spettacolari. Inizia forte la, ma è laa passare in vantaggio con ilgol su azione del suo Europeo con il colpo di testa di Kolo Muani. Iberici che però continuano a giocare e in pochi minuti trovano il ribaltone: perla pazzesca del sedicenne, poi è il solitoa diventare un fattore nella partita con il tiro deviato da Koundé. Dopo i tre gol succede poco, ritmi alti e un paio di ripartenze pericolose prima dell'intervallo. 45+3? Fine2-1! 45+2? Gira palla la selezione di De La Fuente, che è ad un passo dal tornare in finale aglidopo due edizioni d'assenza.