L’impegno del Coeso Seguiti 1 500 minori dai servizi sociali Un terzo sono stranieri

(Di martedì 9 luglio 2024) Grosseto, 9 luglio 2024 – Tredici assistenti, due educatori, due psicologi e tre figure di supporto. Numeri che danno la dimensione del grande lavoro portato avanti dall’areadelo sociale diSocietà della Salute. Un’attività questa che tiene conto di molteplici aspetti della vita e della crescita di un minore e che, di solito, comporta un’attenzione e una presa in carico dell’intero nucleo familiare. Poi esiste anche un’altra serie die prestazioni per aiutare bambini, ragazzi e le loro famiglie, a superare delle difficoltà anche temporanee. Attraverso, ad esempio, l’attività socio-educativa domiciliare, che prevede il supporto a casa, per alcune ore al giorno, e che nel 2023 ha interessato 312 nuclei familiari e 469