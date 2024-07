La maledizione del cliente solitario | niente prenotazioni per single perfino da Bottura

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) “È possibile effettuare una prenotazione da due persone fino a un massimo di dieci”. Senza mezzi termini, il ristorante del sommo pontefice Massimosbatte la porta in faccia ai clienti solitari (che alla riga successiva chiamadiners). Severi, ma giusti. Non c’è fratellanza Francescana per chi reca il fardello di un peccato insanabile: occupare un tavolo da quattro consumando per uno. Gli articoli di Valerio Massimo Visintin sono sul mensile Gambero Rosso di luglio, in edicola Senza amici al seguito,tavolo Facciamocene una ragione. Non metteremo mai piede nel tempio di via Stella, se non abbiamo amici appresso o se non ci capita sottomano un viandante di passaggio al quale offrire la modica cena. Sorridetene con cautela.