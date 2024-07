La logistica non passerà Gli attivisti chiedono aiuto per resistere in giudizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) "No allanella valle di Leonardo", la battaglia contro il magazzino Lidl di 55mila metri sui campi prosegue. “Vaprio in movimento“ con il sostegno di Legambiente Adda-Martesana lancia la raccolta fondi per pagare le spese legali della difesa al Consiglio di Stato contro il ricorso presentato dalla catena tedesca di discount. L’azienda si oppone alla decisione del Tar che a novembre aveva accolto i rilievi deglidenunciando "gravi vizi" nella valutazione di impatto del maxi-capannone e aveva ordinato di rimediare. "L’obiettivo è difendere un’area importante del nostro territorio", spiega Francesco De Marchis, promotore della campagna sulla piattaforma on-line Gofundme. Tre anni fa i gruppi e gli agricoltori si erano messi di traverso rispetto al progetto e in prima istanza i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le loro ragioni: "C’erano carenze procedurali nel piano – rincara Giuseppe Moretti, alla testa degli ecologisti di casa –.