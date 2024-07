ITALIA – REPUBBLICA CECA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo aver archiviato il Campionato Europeo Under 22 femminile con uno splendido oro da parte delle azzurre, è tempo di focalizzarsi sulla nazionale Under 22 maschile, che oggi farà il suo esordio nel Campionato Europeo Under 22 GIRONE DEGLI AZZURRI Pool II (Apeldoorn):, Francia,, Portogallo.IL ROSTERPALLEGGIATORI: Mattia Boninfante (Modena Volley Punto Zero SRL), Alessandro Fanizza (Cisterna Volley SSD SRL).SCHIACCIATORI: Jan Feri (GS Por.Robur Costa 2030 SSDARL), Riccardo Iervolino (SSCD Pallavolo Padova SRL).Lorenzo Magliano (Volley Milano SRL), Mattia Orioli (SSCD Pallavolo Padova SRL), Federico Roberti (Virtus Volley, SRL SSD).OPPOSTI: Tommaso Barotto (Powervolley Milano 2.0 SSD ARL).CENTRALI: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla), Filippo Bartolucci (AS Volley Lube SRL), Mattia Eccher (ASD Delta Volley Porto Viro), Nicolò Volpe (Volley Milano SRL).