Il significato del record di Yaroslava Mahuchikh per l’Ucraina

(Di martedì 9 luglio 2024) Il giorno dopo aver battuto unmondiale che nel salto in alto femminile durava da trentasette anni, sul profilo Instagram delsono apparse cinque storie. Nessuna di queste riguarda la Diamond League di Parigi, in cuiha prima saltato per 2 metri e 7 centimetri riscrivendo il primato ucraino, e poi, al primo tentativo, ha superato l’asta dei 2 metri e 10 centimetri, battendo quello del mondo. Un centimetro in più della bulgara Stefka Kostadinova, detentrice di uno deipiù longevi della storia dell’atletica leggera femminile, raggiunto a Roma nel 1987. E ben nove in più rispetto al 2,01 che lo scorso giugno è valso all’oro agli europei di Roma, a cuiha partecipato nonostante un infortunio pregresso.