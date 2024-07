I galletti tornano a casa Spagna in finale | Non è degno deflagra il caso-Mbappé

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Laarriva indi Euro 2024. Le furie rosse prima vanno sotto e poi domano i. Il match si apre con il gol di Kolo Muani. All'8'riceve in posizione defilata e crossa verso il secondo palo. Kolo Muani si libera dalla marcatura di Laporte e con un colpo di testa ravvicinato supera Simon. Passano pochissimi minuti e lasi riorganizza e trova il pareggio. Al 21' rete di Yamal. Morata appoggia in qualche modo a Yamal sulla trequarti. Il giovane spagnolo elude la pressione di Rabiot con una serie di finte e poi lascia partire un sinistro a giro che, complice il palo, si insacca alla destra di Maignan. E quattro minuti dopo il raddoppio: al 25' rete di Olmo. Cross di Navas ribattuto dalla difesa francese sui piedi di Olmo in area di rigore.