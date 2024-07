Fuga a Trieste | 8 indirizzi per innamorarsi gastronomicamente della città

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) Mi sono innamorato,, di. Non andavo da tempo nell’estrema propaggine est dell’Italia e mi ci sono trovato per quasi una settimana di lavoro e necessarie piccole scorribande gastronomiche, scoprendo le delizie di un luogo meticcio e in fortissimo sviluppo turistico, ma ancora con un’identità chiara, e molto interessante. Bar e Caffè, simboli"mitteleuropea"crogiolo di culture, si è detto allo sfinimento, è storicamente crogiolo di culture: si sente Venezia, è ancora il mare di Vienna e la porta di un mondo complicato e ricchissimo come i Balcani., tutte queste identità convivono alla perfezione, come lo fanno il pesce adriatico e una norcineria tanto robusta quanto raffinata.