Faccia a faccia con Strikkiboy dal Barrio a Reggio una sola voce

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024) Una prolifica produzione artistica che inizia nel 2007 tra le mura del “” e si manifesta sino ad oggi; un inno all’autenticità e coerenza con una presa di posizione rivolta alla deriva del movimento Hip-Hop degli ultimi anni che trova la condivisione dei valori comuni nelle metriche del rapper calabrese Kento. Peril 2024 è l’anno del ritorno sulla scena. Quel palcoscenico che è venuto a mancare nel corso degli ultimi anni. L’uscita del nuovo singolo pubblicato da time2rap su tutte le piattaforme digitali, con la produzione di Dr Testo, critica il movimento in maniera diretta e senza mezze misure, rivendicando l’appartenenza alla strada come simbolo d’indipendenza e orgoglio. La Lira, la valuta che ha segnato il passaggio epocale all’Euro, per esprimere al meglio il disagio nel quale le metriche attuali sono testi senza significato che esprimono il nulla.