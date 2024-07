Era la proposta di matrimonio perfetta poi il panico Meno male è arrivato l’uomo dei miracoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Unadida favola si è trasformata in un’avventura al cardiopalma per una giovane coppia. Katie, influencer di fitness 24enne, ha condiviso su Instagram la sua incredibile storia: dopo aver pronunciato il fatidico “sì” sulla spiaggia, lei e il futuro sposo si sono tuffati in mare per festeggiare, ma al ritorno sulla sabbia l’anello di fidanzamento era scomparso. “Sembrava la scena, con il mare sullo sfondo e il rumore delle onde. Poi il“, racconta Katie nel post, corredato da foto che immortalano sia la gioia dellache la successiva disperazione. “Quando mi sono accorta che l’anello non c’era più, ho pensato ‘È impossibile ritrovarlo, è nell’oceano!’. È stato un momento di puro sconforto”. Ma la coppia non si è arresa, e con l’aiuto di alcuni passanti ha iniziato a setacciare la spiaggia.