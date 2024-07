È morto Edi Sim?i? vignaiolo che ha reso grandi i vini del Collio Sloveno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) Vocazione e viticoltura portano anche il suo nome. Edi Sim?i? è uno dei vignaioli più noti e importanti del, la sua è una storia (e una vita) che parla diorgogliosamente sloveni e, in particolare, della regione di Brda. Un luogo dove il terreno è ricco di sali e minerali, dai dolci declivi verdi, che regalanobianchi mediterranei, pieni e freschi allo stesso tempo, dotati di una longevità inaspettata. È in questa terra che si spento a 91 anni uno deiviticoltori della regione di Goriška Brda. Il passato e il presente Tredici ettari in tutto, sparsi tra Fojana, Kozana e Vipolže e una produzione che conta fino a 65mila bottiglie l’anno. L’azienda che porta il nome del suo fondatore, Sim?i?, è testimonianza di un lungo percorso di successo, di una reputazione costruita e consolidata meritatamente.