Crazy Pizza di Briatore sbarca a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024)dei, luglio 2024 – Dopo Marina di Varazze e Saint Tropez,continua la propria crescita annunciando una nuova prestigiosa location “marina”: adei, storica perla della Versilia con le sue verdi pinete, le spiagge glamour e le splendide ville immerse nel silenzio e nella riservatezza. Il grand opening è previsto per venerdì 12 luglio. Caratterizzata da un turismo di lusso che vede una grandissima percentuale di stranieri,deiè famosa in tutto il mondo per la sua atmosfera esclusiva, oltre ad essere un punto di ritrovo estivo di numerosi protagonisti della finanza nazionale ed internazionale, campioni sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo.si armonizza perfettamente con l'eleganza didei, offrendo un'esperienza unica che fonde il carattere distintivo della località con l'alta qualità del marchio.