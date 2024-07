Alta Sostenibilità ASviS nel Ddl semplificazione legislativa entra la valutazione di impatto generazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Si riporta di seguito il link alla puntata didel 1 luglio trasmessa da Radio Radicale. Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (). Ospiti: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani (governo Meloni) Sabino Cassese, Professore emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa e giudice emerito della Corte costituzionale. Già ministro per la funzione pubblica nel governo Ciampi e giudice della Corte costituzionale Filippo Salone, responsabile Public Affairs e Advocacy di Fondazione Prioritalia. Coordina il gruppo di lavorolegato all’Obiettivo 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”. Puntata di “– Nel Ddlladi” di lunedì 1 luglio 2024 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Andrea Abodi (ministro per lo sport e i giovani), Sabino Cassese (già Giudice costituzionale Emerito di Diritto amministrativo (Scuola Normale Superiore di Pisa)), Elis Viettone (giornalista e membro dell’), Filippo Salone (responsabile Public Affairs e Advocacy di Fondazione Prioritalia).