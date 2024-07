Addio Great resignation Ora 4 dipendenti su 5 vogliono rimanere in azienda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 – Se fino a un anno fa le aziende erano chiamate ad affrontare il fenomeno della, vale a dire l’aumento eccezionale del numero di lavoratori che volontariamente lasciano il proprio posto di lavoro, ora il trend sembra aver decisamente cambiato rotta. Secondo i dati del recente rapporto Censis-Eudaimon, infatti, l'analisi della dinamica su base trimestrale relativa al 2023 segnala un trend discendente poiché si registra -5,8% nell’ultimo trimestre del 2022 e contrazioni del -3,4%, del 2,9% e del -1,8% nei primi tre trimestri del 2023. Dati in controtendenza rispetto al +33,6% tra 2020 e 2021 e +14% tra 2021 e 2022. L’onda alta delle dimissioni in Italia, dunque, è visibilmente in rallentamento. Su 2,1 milioni di cessazioni di rapporti di lavoro dipendente privato (esclusi gli operai agricoli e i lavoratori domestici) per dimissioni, quelle riguardanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono state 1,2 milioni.