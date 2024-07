Vuoi sposarmi? La figlia del marò in divisa E la proposta alla collega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) SULMONA (L’Aquila) Un corridoio di agenti in, ciascuno con una rosa giin mano. Qualcuno dei presentila festa per il giuramento delle nuove guardie penitenziarie a Sulmona, in Abruzzo, avrà subito capito che stava per arrivare un fuori programma. Poco dopo, difatti, una delle neo agenti ha attraversato il corridoio raccogliendo tutte le rose e le ha portate ad un’altra poliziotta, inginocchiandosi ed estraendo un anello. È la storia d’amore che ha commosso il web, con un video divenuto virale su TikTok in poche ore. Lei è Giulia Latorre, 30 anni,delMassimiliano – presentecerimonia – che con ilSalvatore Girone fu al centro di un noto caso diplomatico con l’India, con la morte accidentale di due pescatori, scambiati per pirati durante un pattugliamento a bordo della petroliera italiana Enrica Lexie, nel febbraio del 2012.