Trovato cadavere di una 26enne nel Tartaro | il riconoscimento grazie a un particolare Come Carol Maltesi

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il corpo senza vita di unaoriginaria di San Martino dall’Argine è stato rinvenuto incastrato tra le griglie del fiumein territorio comunale di Vigasio, in provincia di Verona. Secondo quanto riportano i quotidiani locali la giovane era nuda e con il corpo tatuato,che ha poi permesso l’identificazione. A trovare ildella donna è stato uno dei manutentori del canale. L’addetto alla manutenzione ha chiamato senza esitare il numero unico di emergenza. Sul posto sono stati inviati i carabinieri di Villafranca e quelli del servizio investigativo di Verona. Leggi anche: Francesca Deidda scomparsa da settimane a Cagliari: il marito fermato per omicidio e occultamento diGli investigatori non escludono alcuna ipotesi sulla causa della morte, ma sul corpo non sono state rilevate ferite o segni di violenza fisica.