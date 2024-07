Sondaggio Mentana in Italia solo conferme | FdI vola e Pd in caduta libera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se in Francia i risultati del secondo turno delle elezioni legislative sono stati una vera e propria sorpresa, inarrivano. Così come accade ogni lunedì, nel corso dell'edizione delle 20 del Tg di La7, Enricoha mostrato i risultati dell'ultimocondotto da Swg. Questa settimana l'orientamento di voto deglini vede in rialzo Fratelli d'dello 0,2% e il Movimento 5 Stelle dello 0,3%, che si attestano rispettivamente al 29,2 e al 10,6%. Stessa percentuale che perde sia il Partito democratico, che cala al 23,3%, sia la Lega, che scende all'8,4%. Il partito di cui il premier Meloni è leader, quindi, continua l'ascesa. Stabilità invece per il partito guidato da Antonio Tajani, Forza(8,5%), e Verdi e Sinistra (7%).