Ritornano i rossetti cult di Mac per la celebrazione del 40 anniversario

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se sei un appassionat* di TikTok o da sempre appassionat* di beauty, sicuramente conosci l’influenza deivintage MAC sulla community virtuale del makeup. Basta guardare le creators più famose, mentre swatchano vecchi Mac, per far sì che tutt* tornano alla carica con il brand e vogliono tutta, ma proprio tutta la collezioneMac. Effettivamente, il brand ha ascoltato le richieste e ha deciso di rilasciare una collezione speciale diprecedentemente fuori produzione: la Lipstick Bringbacks collection. Ecco il ritorno deidi Mac In occasione del 40°di MAC e come anticipazione delle festività del National Lipstick Day, il famoso brand di bellezza ha deciso di riaprire il suo caveau e reintrodurre ottoche i clienti hanno implorato di rivedere.