Ridurre l’uso di cavie animali la speranza in una nuova stampante 3D

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 – La Commissione biomedica e la Commissione industria dell’Ordine degli ingegneri hanno presentato a Firenze unaapplicazione con la stampa 3D, una biostampa 3D, ovvero una tecnologia che permette di produrre tessuti e organi, che potrebbeil numero diutilizzati per i test nei settori farmacologico e cosmetico. Lo strumento permette infatti di realizzare frammenti di tessuto, utili per valutare effetti, rischi, qualità d’azione e altri parametri di medicinali e cosmetici. Durante il corso di formazione “Tecnologie per il 3D printing ed il Bioprinting” sono anche state illustrate tecnologie innovative sul fronte della sperimentazione alimentare e sanitaria. Il coordinatore della Commissione Biomedica dell’Ordine Mattia Dimitri ha spiegato che “l’ecosistema Electrospider, sviluppato da Bio3Dprinting srl, può essere utilizzato per la fabbricazione di costrutti biologici per il testing di farmaco paziente-specifici, aprendo nuove frontiere nella medicina personalizzata.