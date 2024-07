Quando gioca Sinner i quarti di finale a Wimbledon 2024? Data orario e avversario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Jannikha raggiunto ididi, dopo aver superato uno dietro l’altro Yannick Hanfmann, Matteo Berrettini, Miomir Kecmanovic e infine Ben Shelton sull’erba dei Championships. Il numero uno al mondo, aiper il terzo anno di fila nello Slam londinese, ora attend Daniil Medvedev – che ha approfittato del ritiro di Grigor Dimitrov nel primo set – per raggiungere la semi. Contro entrambi nell’ultimo periodo, i precedenti sono favorevoli al nostro tennista. L’incontro conprotagonista quindi aidie il suo match si disputerà martedì 9 luglio, ma l’e il campo di gioco si sapranno soltanto nel corso della giornata di lunedì e potrete trovarlo qui appena disponibile. Nessun pericolo di eventuali interruzioni del gioco per maltempo: in ogni caso il match verrà disputato sul Centre Court o sul Court 1, entrambi dotati di copertura.